晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》獨行俠出奇兵 出手定格太陽

2022/05/10 05:30

曾在選秀會落榜的芬尼史密斯（圖中），昨天成為奇兵，中攻下24分。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獨行俠在季後賽次輪主場下起「三分雨」，全隊以破45%的命中率，轟進20顆三分球，6人得分達雙位數，主控東契奇則攻下26分、11助攻，率隊111：101擊敗太陽，系列賽2：2平手。

開賽獨行俠就火力全開，首節灌進37分，一路壓著太陽打，最多領先達17分，快意收下2連勝。東契奇說，「只要1%的機會贏球，我們就會充滿信心，誰也不想系列賽陷入1：3落後，還要去客場續命。」

芬尼史密斯立功 兩隊平手

曾在選秀會落榜的29歲的前鋒芬尼史密斯，本場成為奇兵，全場三分球12投8中攻下24分。他表示，「前教頭卡萊爾並不信任我，沒有給我開火權，但現在教練團和隊友都很信任我，只要空檔就會叫我出手。」

太陽得分王布克轟下全場最高35分，無奈主控保羅僅貢獻5分，且只打了23分鐘就吞下6次犯規，生涯第4度在季後賽犯滿畢業，同時也寫下生涯首度單場犯規多於得分的紀錄。賽後保羅無奈地說，「我不能再陷入犯規麻煩，回去必須重新檢視，找出被吹犯規的原因。」

太陽此系列賽從2勝0敗領先被追平，也是保羅生涯第5度，前4次保羅所屬球隊都被淘汰，最近的一次就是去年總冠軍賽遭公鹿翻盤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。