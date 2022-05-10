NBA季後賽》獨行俠出奇兵 出手定格太陽

曾在選秀會落榜的芬尼史密斯（圖中），昨天成為奇兵，中攻下24分。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獨行俠在季後賽次輪主場下起「三分雨」，全隊以破45%的命中率，轟進20顆三分球，6人得分達雙位數，主控東契奇則攻下26分、11助攻，率隊111：101擊敗太陽，系列賽2：2平手。

開賽獨行俠就火力全開，首節灌進37分，一路壓著太陽打，最多領先達17分，快意收下2連勝。東契奇說，「只要1%的機會贏球，我們就會充滿信心，誰也不想系列賽陷入1：3落後，還要去客場續命。」

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芬尼史密斯立功 兩隊平手

曾在選秀會落榜的29歲的前鋒芬尼史密斯，本場成為奇兵，全場三分球12投8中攻下24分。他表示，「前教頭卡萊爾並不信任我，沒有給我開火權，但現在教練團和隊友都很信任我，只要空檔就會叫我出手。」

太陽得分王布克轟下全場最高35分，無奈主控保羅僅貢獻5分，且只打了23分鐘就吞下6次犯規，生涯第4度在季後賽犯滿畢業，同時也寫下生涯首度單場犯規多於得分的紀錄。賽後保羅無奈地說，「我不能再陷入犯規麻煩，回去必須重新檢視，找出被吹犯規的原因。」

太陽此系列賽從2勝0敗領先被追平，也是保羅生涯第5度，前4次保羅所屬球隊都被淘汰，最近的一次就是去年總冠軍賽遭公鹿翻盤。

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