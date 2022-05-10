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全大運》十項鐵人王晨佑 打破高懸36年大會紀錄

2022/05/10 05:30

長榮大學王晨佑昨日在全大運公開男生組十項全能以7655分摘金。（記者朱沛雄攝）

超越古金水

躍居史上第4傑

〔記者林岳甫／桃園報導〕長榮大學王晨佑昨在111年全大運公開男生組十項全能以7655分摘金，打破已故名將古金水1986年締造的大會紀錄，並躍居史上第4傑，只是雖然破了高懸36年紀錄，但他和教練楊清隆對表現都感到不滿意。

王晨佑成績僅次於古金水7714分、李福恩7739分及全國紀錄楊傳廣的8010分，也是21世紀台灣最佳的十項全能成績，成為新生代「超級鐵人」。

離目標有距離 無喜悅表情

去年陸續拿到成都世大運、杭州亞運參賽門票的王晨佑，本屆全大運以檢視訓練狀況為主，在110公尺跨欄、跳高都突破個人最佳，並推翻古金水保持7599分的大會紀錄，但鐵餅、標槍及最弱項撐竿跳卻沒發揮水準，甚至出現退步，因此他賽後不見破紀錄的喜悅。

王晨佑一直以來都只想著如何突破自己，更想藉由全大運超越日本右代啓祐本季亞洲最佳7816分，以亞洲第1進軍7月世錦賽，無奈功敗垂成。

少了世錦賽機會，加上世大運、亞運延期，王晨佑下一場比賽需等到10月全國錦標賽，楊清隆很苦惱接下來該如何備戰，只能先設法提升王晨佑穩定性，並強化弱項撐桿跳的水準，才有機會在明年世大運、亞運挑戰獎牌。

至於對世大運、亞運延期，王晨佑表示：「我起初得知消息有些失落，但另一方面我又多一年時間可以強化不足的地方，繼續努力突破自己。」

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