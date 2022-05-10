全大運》莊沐倫進帳6金 向8金邁進

仰式3項全國紀錄保持人莊沐倫，在全大運100公尺仰式決賽游出55秒24摘金。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣仰式3項全國紀錄保持人莊沐倫，昨在全大運公開男100公尺仰式決賽游出55秒24打破大會紀錄摘金，包含個人仰式和接力，本屆全大運他已進帳6金，要朝8金的目標邁進。

莊沐倫在前天的50仰兩度打破全國紀錄，顯示他近期狀態調整得不錯，昨日的100仰他也盼一舉刷新全國。昨他在上午100仰預賽游出56秒99，下午決賽飆出55秒24，距離他的全國紀錄55秒11僅差0.13秒，他說：「感覺還不錯，但是後面沒有撐住，另外轉身的地方也要再加強。」他坦言，看到距離全國紀錄差一點點，心情有點失望，會回去繼續努力，之後再挑戰。

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「台灣蝶王」王冠閎昨在主項200公尺蝶式游出1分56秒94摘金，雖沒能改寫大會和全國紀錄，但他認為這個成績還算滿意，「這次大運沒有特別設定目標，主要是以賽代訓，累積更多經驗以應付其他賽事，接力也還不錯，有維持在一定水準。」昨王冠閎在男子400公尺自由式接力為台灣師大進帳一面銀牌。

王冠閎過去兩年都曾加盟ISL國 際游泳聯盟，與國際好手切磋，持 續提升實力，但今年ISL因為戰爭停辦，加上世大運、亞運延期，讓他考慮把重點目標 擺在世錦賽，「但現在疫情嚴重， 我也還沒和教練討論是否確定要去 。」

奧運後王冠閎人氣高漲，活動、代言陸續上門，但他表示，其實現階段仍以訓練和比賽為重心，只能利用假日空檔參與。

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