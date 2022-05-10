痛宰老東家悍將 索沙So Good

桃猿林泓育昨首打席就遭觸身球擊中右臂，幸虧未傷及骨頭，後續將再觀察。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台語歌《重出江湖》在樂天桃園棒球場上響起，象徵樂天桃猿隊洋投索沙宣告重回中職賽場。昨役索沙真的「重出江湖」，首戰就給富邦悍將前隊友下馬威，用90球投6.2局僅失1分，幫助球隊4：1獲勝，自己奪下返台發展後睽違421天勝投，也把前東家打進4勝19敗深淵。

桃猿索沙（右）本季首戰對上老東家悍將，投6.2局僅失1分，睽違421天再次在中職奪勝投。（記者林正堃攝）

返台首戰 6.2局僅失1分

索沙雖然帳面上僅投1次三振，但合計13度讓對方擊出內野高飛球或內野滾地球出局，讓悍將打線一籌莫展。索沙7局續投時因連續安打失分，悍將兩出局滿壘時，猿隊換上許峻暘化解危機。

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索沙賽後開心和樂天女孩跳MVP舞，對於自己的表現，他說：「第1場回一軍，就拿到首勝、優質先發，我無法要求更多了。這是我本季首戰，若一味追求三振，用球數會太多，我想照步調來、投越長越好。」

睽違421天奪勝 老神在在

面對前東家，索沙說：「有看到對方幾乎每個人上場前，都會跟我致意一下。不管對手是誰，我的心情一樣，就是把自己工作做好的心態。」

有趣的是，索沙選用的出場曲是台語歌《重出江湖》，他透露，隨隊翻譯曾和他解釋歌名的意思，旋律也令他喜歡，因此選用當出場曲。索沙的本季首勝，也是他去年3月膝蓋受傷手術後再次在中職奪勝投，他笑說：「上場時心情平靜。我是老將了，不會、也不能緊張。」

對於索沙昨初登板表現，猿隊總教練曾豪駒評語頗簡短：「So Good！」曾總說，索沙雖然乍看之下球速不如過往，但整體實力仍在，表現也穩定。至於本週末是否再安排索沙出戰，曾總說有一定機會。

林泓育首打席就挨球吻

連同昨首局猿隊的2分，富邦悍將本季首局就丟了21分、僅得3分，時常首局陷入落後，贏球談何容易。猿隊首局有攻勢，擔任3棒、指定打擊的林泓育首打席卻被威迪茲觸身球直擊未戴護具的右手前臂。賽後，曾總透露林泓育並未傷及骨頭，休2、3天再觀察。

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