聽奧》跑完以為第4…許樂100M奪銅想哭

許樂（右2）在聽奧摘下女子100公尺銅牌。（取自許樂FB粉絲專頁）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣跨欄女將許樂這次在南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）迎來生涯的首場國際賽，但她表現毫不生澀，昨在女子100公尺決賽跑出12秒31奪銅，為台灣隊贏下本屆田徑首面獎牌，目前台灣隊斬獲2銀4銅。

生涯首場國際賽 台灣本屆田徑首牌

就讀台中新民高中的許樂，今年在出發聽奧前甫於全國身心障礙運動會橫掃8金，為聽奧注入強心針，她同時也是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人，被視為奪牌熱門。

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許樂這次在兼項100公尺繳出佳績，她在準決賽飆出12秒18，打破世界聽障U20紀錄12秒23，以分組第1晉級決賽。昨日決賽，許樂無畏歐美勁敵的夾擊，克服起跑落後，在後段迎頭趕上，以第3名衝線。

昨日決賽對手有非裔選手也有白人，許樂坦言確實「壓力山大」，最後成功摘下銅牌，她說：「衝線時大家都擠在一起，一開始我以為我是第4名，有點難過，後來知道是第3名，又有點感動想哭。」拿下銅牌後，許樂表示，她會繼續努力，挑戰其他成色的獎牌。接下來許樂將在主項100公尺跨欄登場，可望繼續衝擊獎牌。

射擊部分，廖瑞友／高雅茹聯手出征混合10公尺空氣手槍，兩人在銅牌戰以4：16落敗，獲得第4名。

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