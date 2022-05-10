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味全回來了 明起3連戰對猿

2022/05/10 05:30

味全於本週恢復正常比賽，明首場於桃園球場對樂天桃猿。（資料照）

〔記者徐正揚、林宥辰／綜合報導〕中華職棒聯盟昨天公告，由於味全龍匡列（確診加密切接觸者）人數已經低於最新防疫規定的14人，同意味全於本週恢復正常比賽，但味全二軍因為支援一軍導致人數不足，本週3場二軍賽事都取消。

支援一軍戰力 本週二軍賽事取消

中職指出，經與味全球團依防疫計畫整體綜合評估，已達可復賽條件，本週起味全賽程正常進行，首場比賽為明天（11日）於桃園球場對樂天桃猿。味全自4月27日受疫情影響停賽，累計7場延賽其中3場將於5月16日、6月20日、7月3日補賽。

味全截至4日累計確診18人，另有密切接觸者6人、自主健康管理6人，之後新增PCR陽性確診1人，無新增快篩陽性或身體不適者，原6名密切接觸者皆已解除隔離，自主管理期間每日快篩陰性才可出門，以分批、分流、分區協助恢復訓練。

味全確診19人已有6人解除10天居家隔離，匡列13人低於聯盟停賽標準14人，依據疫情隔離遞補球員辦法，將以二軍球員支援一軍比賽，致使二軍正規出賽人力不足，聯盟接受球團建議，取消本週11日、12日、14日共3場二軍賽事，補賽事宜另行通知。

桃猿隊明天起和龍隊打三連戰，猿隊總教練曾豪駒昨說：「染疫並非任何人願意，很高興看到龍隊復賽，賽程能夠恢復順利進行。」桃猿隊近期比賽中，可看到陳俊秀、林泓育等球員自主戴口罩出賽，聯盟則未特別規定場上須戴口罩。曾總說，不會特別要求選手戴口罩出賽。

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