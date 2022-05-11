黃子鵬雙冠煞 悍將開季20敗

悍將得點圈打擊不振，追平開季最快20敗紀錄。（記者林正堃攝）

8局無失分 土投雙冠王

〔記者徐正揚／桃園報導〕黃子鵬雖與生涯第2場完封擦身而過，仍以8局無失分無四死球的好投，率領樂天桃猿以3：0拿下4連勝，本季3勝、防禦率2.41都是本土投手最佳，富邦悍將最近4連敗、對樂天4連敗，戰績4勝20敗追平1996年興農熊並列中職開季前24場最差。

黃子鵬開賽後一度讓富邦8上8下，直到8局上才被陽耀勳擊出第1支長打，但連飆2Ｋ化解唯一的得點圈危機，總教練曾豪駒表示，黃子鵬是全隊最穩定的投手，當下就是相信他，如果狀況持續不好才會換投；黃子鵬覺得，陽耀勳確實打得很好，即便有危機只要處理起來就好。

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猿隊黃子鵬8局優質先發，獲選單場MVP。

（記者林正堃攝）

桃猿4連勝，總教練曾豪駒（右二）賽後肯定黃子鵬（右一）表現。

（記者林正堃攝）

樂天9局上沒讓已用107球的黃子鵬拚完封，按正常調度派終結者豪勁關門，曾豪駒認為，黃子鵬是要投一整季的投手，每次出賽的用球數都有控制，不會讓他某1場太疲勞影響後續輪值；黃子鵬表示，球隊贏球比較重要，其他的就順其自然。

富邦郭俊麟本季首亮相，先發6局掉2分皆為責失分，被敲6安、4K，吞下敗投。

富邦連續11局沒得分，最近3場打27局只得2分，還追平開季最快20敗，總教練丘昌榮坦言，輸球主因是打擊一直沒有辦法發揮，「都對黃子鵬第3次了，賽前打擊教練也用影片提醒選手，20幾場了，說什麼壓力不壓力，我們要自己克服。」

丘總執教戰績 71勝71敗

丘昌榮的總教練戰績也出現「斷崖式暴跌」，2020年帶中信兄弟打出中信接手兄弟象後單季次高的67勝51敗2和，今年轉戰富邦才帶38天、24場，生涯執教戰績竟「雪崩」至71勝71敗2和，2年前勝場比敗場多16場的「儲金」正式歸零。

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