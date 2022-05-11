打敗泰迪 古林、台南球場雙喜

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅古林睿煬昨天兩次飆出157公里火球，對中信兄弟先發5.2局只失1分，潘傑楷打下3分打點，以5：1獲勝，古林睿煬生涯首度擊敗中信。

古林睿煬生涯首度擊敗中信兄弟。（統一提供）

獅隊潘傑楷單場進帳3分打點。（統一提供）

火球先發 生涯首勝兄弟

古林睿煬5月1日對富邦悍將投出平中職本土投手紀錄的157公里球速，昨天第1局對張志豪、第4局對許基宏再飆出157公里火球。

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賽前古林睿煬生涯對中信先發6場一勝難求，吞下2場敗投，昨天一開賽連續解決7名打者，只在第3局遭遇麻煩，被高宇杰和王威晨安打失掉唯一的分數，用本季新高的93球投5.2局，被擊出5支安打，投出6次三振、2次四壞球，終於拿下對戰首勝。王威晨則連6場打點創生涯新高。

中信先發投手泰迪上週對富邦悍將先發8.1局無失分，只被擊出1支安打，昨天一開賽就被統一前3棒邱智呈、林靖凱和陳傑憲依序擊出一、二、三壘打失2分，潘傑楷滾地球再換回1分，統一取得3：0領先。

泰迪（中信提供）

泰迪2至5局只再被擊出1支安打，第6局一上場連投2次四壞球，潘傑楷安打攻下2分，將比數拉開到5：1，也把泰迪打下場，泰迪首次在台南球場輸球，終止台南球場9連勝。

統一總教練林岳平春訓開訓時曾寫下今年目標「打敗泰迪」，他指出，泰迪一開賽的好球偏高，打者有掌握機會，尤其是林靖凱擊出二壘打先馳得點，是全場最關鍵的一擊。

林岳平也特別表揚昨天的牛棚是近期最好的表現，讓球隊沒有後顧之憂。統一老將王鏡銘和新人楊孟沅、劉予承，合力扛下3.1局無失分，只被擊出1支安打。

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