K掉張志豪 古林還有魔王關

古林睿煬（統一提供）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅古林睿煬昨天再投出平本土投手紀錄的157公里球速，賽後卻說直球的球感不好，但是和「台南王」泰迪同場先發激起鬥志，能夠擊敗中信兄弟很難得，不過，5、6局還是自己必須突破的關卡。

古林睿煬表示，賽前就告訴自己，如果泰迪沒有失分，自己也絕對不要失分，過去還是隊友的泰迪在台南戰無不勝，但是現在台南已經不是泰迪的主場，必須捍衛自己的主場。

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5、6局卡關 難有引誘球

古林睿煬的鬥志也表現在對張志豪2好2壞球後投出157公里的火球，讓張志豪揮棒落空被三振。古林睿煬表示，之前曾在台南被張志豪全壘打，當時是直球被轟，所以也決定要用直球三振張志豪。

雖然再投出157公里球速，古林睿煬說其實直球的球感不好，因此第2局起改以變化球為主，不過，第6局又出狀況而提前退場，這是自己必須突破的關卡。

統一獅總教練林岳平表示，古林睿煬這場和上一場一樣，第4局球路開始偏高，5、6局好壞球差別很明顯，無法引誘到打者，就會投得比較辛苦，不同的是昨天能夠用三振化解危機，但是如果只能用這樣的球數投這樣的局數，就只是一般般的投手，球隊對他的期望絕對不止這樣，如何投更多球、更長局數是古林睿煬的課題。

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