江少慶快篩陽 不打碼作法被讚爆

悍將投手江少慶快篩陽性，主動在臉書粉專說明原委與近況。 （資料照）

〔記者徐正揚、吳清正／桃園－台南連線報導〕富邦悍將昨成為中職第2支有球員出現快篩陽性的球隊，處理方式卻與味全龍截然不同，球團不僅在最快時間通報聯盟並公告，江少慶也在個人粉專主動說明原委與近況，成為第1位面對確診正向表態的職棒球員。

悍將正向處理獲球迷肯定

相較於味全龍4月27日有球員快篩陽性並未公布姓名，確診者也沒主動說明，富邦昨天公告，1位球員7日放假返家，隔日收到家人快篩陽性通知，立即快篩呈陰性並返家，球團9日安排該員自主隔離未參與球隊行程，當晚出現輕微症狀且快篩陽性，已安排PCR檢測並依聯盟規定通報。

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江少慶隨後透過粉專表示，7日球隊休假回花蓮老家，隔日家人通知快篩陽性，他依球隊指示先自我隔離，9日有輕微症狀但昨已經好多了，只是整天關在家無法隨隊訓練有點心急，呼籲大家確實做好個人防護並留意身體狀況，保持醫療量能給需要的人，他會按照政府規定做好隔離及後續自主健康管理。

富邦總教練丘昌榮指出，江少慶回花蓮陪媽媽過母親節，前天並未隨隊到桃園比賽，且因快篩由陰轉陽已回花蓮展開隔離，他本想把江少慶放進疫情隔離名單，考量投手需要較多時間調整決定下放二軍，「他至少要去二軍投1場再上一軍，這樣做也是為了保護他。」

曾總也讚：少慶做得很棒

球迷一致肯定富邦與江少慶的態度，認為做法值得所有球員與球團學習，希望聯盟比照美日職棒正向思考設置確診傷兵名單公開確診者，樂天桃猿總教練曾豪駒的看法是：「確診已經破5萬了，恐怕每個人都有機會碰到，少慶提醒最近跟他接觸的人，對身體健康要有警覺心，我覺得他做得很棒！」

統一獅明天起在台南主場先後出戰富邦、味全，中信兄弟則從週五起作客新莊球場和富邦3連戰，兩隊都強調會保持平常心比賽，尤其是中信之前曾出戰球員確診後的味全，不會過度恐慌。

獅隊總教練林岳平則表示，雖然現在超過99％的確診者是無症狀或輕症，但球員一旦染疫隔離多日後要再調整回來會花很多時間，必須特別小心才行。

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