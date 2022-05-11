晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

江少慶快篩陽 不打碼作法被讚爆

2022/05/11 05:30

悍將投手江少慶快篩陽性，主動在臉書粉專說明原委與近況。 （資料照）

〔記者徐正揚、吳清正／桃園－台南連線報導〕富邦悍將昨成為中職第2支有球員出現快篩陽性的球隊，處理方式卻與味全龍截然不同，球團不僅在最快時間通報聯盟並公告，江少慶也在個人粉專主動說明原委與近況，成為第1位面對確診正向表態的職棒球員。

悍將正向處理獲球迷肯定

相較於味全龍4月27日有球員快篩陽性並未公布姓名，確診者也沒主動說明，富邦昨天公告，1位球員7日放假返家，隔日收到家人快篩陽性通知，立即快篩呈陰性並返家，球團9日安排該員自主隔離未參與球隊行程，當晚出現輕微症狀且快篩陽性，已安排PCR檢測並依聯盟規定通報。

江少慶隨後透過粉專表示，7日球隊休假回花蓮老家，隔日家人通知快篩陽性，他依球隊指示先自我隔離，9日有輕微症狀但昨已經好多了，只是整天關在家無法隨隊訓練有點心急，呼籲大家確實做好個人防護並留意身體狀況，保持醫療量能給需要的人，他會按照政府規定做好隔離及後續自主健康管理。

富邦總教練丘昌榮指出，江少慶回花蓮陪媽媽過母親節，前天並未隨隊到桃園比賽，且因快篩由陰轉陽已回花蓮展開隔離，他本想把江少慶放進疫情隔離名單，考量投手需要較多時間調整決定下放二軍，「他至少要去二軍投1場再上一軍，這樣做也是為了保護他。」

曾總也讚：少慶做得很棒

球迷一致肯定富邦與江少慶的態度，認為做法值得所有球員與球團學習，希望聯盟比照美日職棒正向思考設置確診傷兵名單公開確診者，樂天桃猿總教練曾豪駒的看法是：「確診已經破5萬了，恐怕每個人都有機會碰到，少慶提醒最近跟他接觸的人，對身體健康要有警覺心，我覺得他做得很棒！」

統一獅明天起在台南主場先後出戰富邦、味全，中信兄弟則從週五起作客新莊球場和富邦3連戰，兩隊都強調會保持平常心比賽，尤其是中信之前曾出戰球員確診後的味全，不會過度恐慌。

獅隊總教練林岳平則表示，雖然現在超過99％的確診者是無症狀或輕症，但球員一旦染疫隔離多日後要再調整回來會花很多時間，必須特別小心才行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。