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全大運》「台灣蝶王」王冠閎快篩陽！200自游泳棄賽

2022/05/11 05:30

「台灣蝶王」王冠閎驚傳快篩陽性，提前結束本屆全大運賽事。（資料照）

提前結束本屆賽事

全大運昨仍進行游泳項目比賽，台灣體大朱晨愷在游泳公開男子組200公尺蛙式拿下金牌。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕在嚴峻疫情中登場的111年全大運今天閉幕，東京奧運國手「台灣蝶王」王冠閎昨驚傳快篩陽性，不僅放棄征戰公開男生組200公尺自由式，本屆賽事也提前結束。

台體大林姵彣也傳不適

除了王冠閎，這幾天有不少游泳選手因身體不適請假。台體大林姵彣昨上午游完200蛙預賽，下午決賽也沒出現。據了解，她身體有不適但快篩陰性，保險起見才請假。有選手私下透露，看見不少選手請假，確實有點擔憂，只能自行減少不必要接觸，盼健康完賽。

王冠閎是近年國內泳壇最受矚目的選手，目前保有100、400自由式及100、200蝶式全國紀錄，去年東奧更游進200蝶準決賽。

代表台師大出賽的王冠閎，本屆全大運共拿下100、200蝶式金牌及2面接力銀牌，昨外界原本期待他和200自由式全國紀錄保持人安廷耀同場較勁，不過他在預賽就不見人影。

原來，王冠閎一早起床感到喉嚨疼痛感及頭痛，決定先進行快篩，結果呈陽性，隨即向大會請假，並前往醫院進行PCR檢測。

教練黃智勇透露，王冠閎精神狀況還不錯，但本屆賽事就此提前結束。至於其他台師大選手，據了解選手住宿飯店都1人1間，其他選手身體並無異樣，校方會持續觀察狀況。

田徑方面，公開女生組100公尺新科金牌國體大張博雅，昨在200公尺預賽以24秒47分組第1晉級，今天有機會挑戰個人雙金。

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