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聽奧再添1銅 台灣隊驚傳13人確診

2022/05/11 05:30

高雅茹昨在女子25公尺手槍決賽射下銅牌，在本屆聽奧已奪得2面獎牌。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，正在南卡西亞斯進行的夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧），台灣代表團驚傳至少13人確診，另有2人快篩陽性。

大會未禁止出賽 比賽照常

本屆賽會從5月1日至15日，台灣代表團總計79人，包括選手39人、教練13人、運動防護員6人、隊醫及護理師各1人，主辦單位未規範防疫檢測，台灣選手只能自求多福，每3日自主快篩1次，並限制行動範圍、發放專屬餐盒，減少與各國選手接觸感染風險。

儘管如此防不勝防，賽會染疫不斷，導致我災情慘重，目前PCR檢測陽性多達13人，包括桌球隊教練、選手4人、男籃隊教練、選手9人；此外，快篩陽性田徑、羽球選手各1人，就等PCR報告出爐。

體育署全民運動組長呂忠仁表示，就算確診大會也未禁止出賽，因此各國選手得靠自我防護，至於已確診成員，安排1人1室隔離，由隨隊醫生問診與後續治療。由於中央流行疫情指揮中心對於境外確診案例返台有規定程序，部分代表隊可能延後返國，體育署已交代代表團要妥善照顧延後回國成員。

高雅茹射擊奪第2牌

網球戰況，上屆雙金球后林家文，不但女雙與老將何秋美晉決賽，將與德國施蘿德／佛萊肯斯坦爭奪金牌；女單、混雙她也都安抵4強，朝3金邁進。至於4度參賽的射擊女將高雅茹，在女子25公尺手槍決賽以25分射下1銅，這也是她繼女子10公尺空氣手槍鍍銀後本屆第2面獎牌，台灣代表團累計2銀、5銅。

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