湯優盃》男團3本柱發威 分組第一晉8強

周天成擔綱第一點，力戰20歲「超新星」森，苦戰3局獲勝。（美聯社）

撂倒強敵印度 締3連勝

東奧男雙金牌李洋／王齊麟合力拿下第二點，助台灣隊取得聽牌。 （Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽以3：2力退印度，3連勝取得C組第一，也是隊史首次以分組第一晉級8強，續朝隊史首次4強目標邁進。

32歲周天成昨再次證明體能不輸年輕小將，以21：19、13：21、21：16力退今年全英公開賽亞軍、世界排名第9的20歲「超新星」森；東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：11、21：19擊敗蘭基雷迪／謝提，報了奧運小組賽輸球之仇，幫助台灣取得聽牌。

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第三點王子維直落2不敵前球王斯里坎特，無緣提前關門，第四點盧敬堯／楊博涵扛住壓力，21：17、19：21、21：19力退世界排名39阿瓊／卡皮拉，為台灣鎖定勝利，至於第五點呂家弘苦戰3局敗給普蘭諾伊。

女團台日戰 小戴可望戰山口茜

台灣隊過去在洲際資格賽就鎩羽而歸，直到世界羽聯（BWF）2014年將湯姆斯盃參賽隊伍擴編至16隊，男團才站上世界團體賽舞台，2016年隊史首次晉級8強，2018年再度晉級，兩屆都排分組第2，本屆靠周天成、麟洋配領軍，連續擊敗加拿大、德國、印度，首次分組第1進軍8強。

女團優霸盃部分，台灣隊今早10點在8強遭遇2018年冠軍日本隊，最大看點是世界排名第2的台灣一姊戴資穎，有望迎戰世界球后山口茜，雙方交手18次，小戴取10勝，但近兩次都是山口茜勝。不過，山口茜昨以19：21、19：21敗給世界排名333的18歲印尼小將帕拉西絲塔。

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