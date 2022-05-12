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全大運》跨欄摔出短跑奇才 張博雅3金喜

2022/05/12 05:30

國立體大張博雅昨在公開女生組200公尺掄元，本屆共拿下3金。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕111年全大運昨劃下句點，地主國體大拿77金、63銀、49銅，居獎牌榜第2，獎牌庫來自田徑，其中大一「短跑甜心」張博雅及「超級黑馬」林祐賢勇奪3金成大贏家，下屆由中原大學舉辦。

林祐賢包辦100、200及400公尺接力3金。（記者陳志曲攝）

來自花蓮的張博雅高中時期是跨欄選手，只是前年一場比賽前中暑卻硬撐出賽，結果起跑後就直撞第三個欄架，跌倒後又頭部著地，被大會用擔架抬出場。

經這一摔，張博雅暫時告別欄架，重心改擺在100、200公尺，去年全中運包辦100、200雙金。昨以生涯最佳24秒23於公開女生組200公尺掄元，她笑說：「會不會因為那一摔，我就開竅了，在速度上表現越來越好。」

教練王國慧透露，已啟動張博雅100公尺跨欄訓練，以她的條件，只要強化技術，有望在亞洲站穩腳步，甚至爭取亞運獎牌。

張博雅堪稱練武奇才，3月大專錦標賽只比100跨欄，但因全大運在國體大辦，想拚跨欄獎牌有難度，因此在4月稍微衝刺一番，客串為地主保住100、200及400接力3金，未來將繼續勤練跨欄。

黑馬林祐賢 3金超展開

林祐賢過去從未拿過全大運個人獎牌，本屆異軍突起包辦100、200及400接力3金，其中百米預賽飆10秒26不僅創生涯最佳，更躍居史上第三傑。

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