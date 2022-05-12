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再1勝晉東決 熱火守下優勢

2022/05/12 05:30

熱火巴特勒（左）砍23分，率隊痛宰七六人搶得聽牌。 （歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東霸天苦吞2連敗後，「士官長」巴特勒帶頭硬起來，昨率熱火鋒衛嚴防強攻，120：85痛宰來犯的七六人，季後賽次輪3勝2負聽牌，5月13日有機會到費城踢館，繼2019-20賽季重返東部決戰。

熱火延續季後賽主場不敗氣勢，邁阿密家中火力全開，7人得分上雙，包括巴特勒繳出23分，外加9籃板、6助攻，但他認為止敗關鍵不在進攻而是防守，此役七六人85投31中、命中率僅36.5%，「我們再次做了應該做的事，在主場贏了。」

巴特勒直言，當熱火全面進攻，確實是不同球隊，「但我不喜歡這樣，希望無論如何先守住，再來擔心投籃。」被問及第6場如何終結對手？他強調要繼續以正確方式打球，擋下對手而非依賴進攻，「我向你保證，若不在乎投籃，只專注防守，我們就會贏，像現在就很酷。」

七六人生死戰 要拚搶七

與年度MVP擦身而過，因傷戴面具上陣的恩比德演出失常，僅17分、5籃板，正負值來到負29，創下個人季後賽新低，也淪為敗戰罪犯，但七六人明星中鋒信心喊話，希望全隊找回專注力，主場背水一戰打出侵略性，再到邁阿密拚搶7。

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