兩大致命傷無解 悍將續探底

丘昌榮（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅胡智為先發7局只失1分，以6：1擊敗富邦悍將，富邦慘遭5連敗，並打破中職史上開季25場最差戰績紀錄。

4勝21敗 史上開季最糟

富邦得分能力低落和失誤的致命傷依然無解，昨天只擊出4支安打，發生2次失誤而造成4分非責失分，戰績成為4勝21敗，改寫1996年興農熊的開季5勝20敗最差紀錄，上半季進行還不到一半，落後排名第1的樂天桃猿已經多達14場勝差。

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丘總強調絕不抱練兵心態

富邦總教練丘昌榮2020年帶領中信兄弟打出67勝51敗2和的戰績，勝率0.568，今年勝率只有0.160，總教練生涯勝率也跌破5成大關，剩下0.497。

雖然富邦上半季爭冠機會渺茫，丘昌榮強調不會提前放棄而有練兵的心態，仍將派出狀況最好的選手，全力爭取每一場勝利，今年賽制改變，一定會有非季冠軍球隊參加第1輪季後賽，即使上半季冠軍爭冠無望，仍希望不要落後太多，下半季有把年度戰績追回來的機會。

胡智為連兩場優質先發。（記者李惠洲攝）

獅隊把握第7局攻勢進帳4分，提前底定勝利。（記者李惠洲攝）

第2局富邦率先上場的蔣智賢擊出全壘打，本季第3轟，富邦最近40局的比賽中首度領得領先，但是難得的領先並沒有保持太久，第3局統一李丞齡打出二壘打，林靖凱擊出游擊滾地球造成于森旭失誤，李丞齡乘機跑回追平分，富邦也立即更換游擊手為王勝偉。

第7局富邦再度在2出局後失誤，讓統一延續攻勢，一口氣攻下4分，將比數拉開到6：1而底定勝利。

柯育民替補建功，貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）

代跑金龍 柯育民敲打點

本週重返一軍的統一胡金龍2打數都安打，第4局擊出二壘打後換上柯育民代跑，並接替指定打擊，2打數都安打，第7局打下2分打點。

統一總教練林岳平表示，腳的狀況還沒有百分百的胡金龍連兩天先發，跑上二壘後感覺如果隊友安打，自己搶攻本壘可能再受傷，因此自請退場，接替的柯育民也有很好的表現，不逞強也是老將的智慧。

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