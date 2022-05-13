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約基奇連莊年度MVP 獎盃直送老家

2022/05/13 05:30

金塊約基奇再度蟬聯年度MVP，成為近40年首位蟬聯MVP的中鋒。 （資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕金塊當家中鋒約基奇本季場均轟下27.1分、13.8籃板，都寫下生涯新高，也是史上首位單季得分破2000，還至少拿下1000籃板、500助攻的球員，出色的表現也讓他成為近40年以來首位蟬聯MVP的中鋒。

金塊本季傷兵不斷，約基奇扛起團隊攻、守重擔，場均出賽時間、得分、籃板和投籃命中率等7項數據都高居全隊第一，率隊拿下西部第6。為了感謝他的貢獻，球團總經理康納利還親自將MVP獎盃送至塞爾維亞。

約基奇在家鄉收到MVP大禮，也獲得親友的熱烈掌聲和歡呼，他感動地說，「希望有朝一日我變老又變肥時，還能驕傲地跟孩子分享籃球故事。」

國際球員近年已主宰NBA，已連4年包辦年度MVP，其中「字母哥」亞德托昆波和約基奇都是二連霸。本季國際球員競爭更加激烈，MVP票選前5名僅布克是美國人，前三名約基奇、恩比德、亞得托昆波都非美籍。

喀麥隆籍的恩比德本季場均轟下30.6分，高居聯盟得分王，但在MVP票選以些微的差距落選。他表示，「約基奇、亞德托昆波等人表現都很突出，誰獲獎都是正確的選擇；雖然有些遺憾，但現階段我會把所有心思放在季後賽。」

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