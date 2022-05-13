湯優盃》3校友連線聽牌 遭日翻盤

王子維（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕北市中山國中校友李洋／王齊麟及王子維，昨在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強賽連線成功，率台灣隊2：1聽牌，可惜最後兩點未能乘勝追擊，最終以2：3遭日本逆轉，與隊史首張4強門票失之交臂。

無緣隊史首張4強門票

台灣隊首次取得預賽分組第一，抽籤後8強卻遇到2014年冠軍日本，打頭陣的台灣一哥周天成以直落2不敵前世界球王桃田賢斗，吞下對戰10連敗。

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王子維、麟洋配摘2勝

去年東京奧運摘金的李洋／王齊麟，隨後以21：14、21：15收拾去年世錦賽冠軍組合保木卓朗／小林優吾，為台灣隊扳回一城。第三點單打，王子維首局化解對手2個局點後，士氣大振，以22：20、21：17力退世界排名14的常山幹太。

距離4強只有一步之遙的台灣隊，第四點雙打推出盧敬堯／楊博涵，但以22：24、14：21不敵古賀輝／渡邊勇大；決勝第五點，19歲小將廖倬甫也無力突破世界排名20的西本拳太，最終以13：21、11：21潰敗，只能看著日本完成隊史第二度連3屆晉級4強的紀錄。

好消息是李洋／王齊麟揮別低潮，本屆4戰都以直落2獲勝。李洋強調會再接再厲，盼在8月世錦賽打出最佳表現，他們也將瞄準下週登場的泰國公開賽。

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