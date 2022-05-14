「剪刀手」索沙 王躍霖捧場按讚

王躍霖。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕索沙今年回鍋中職，不僅球衣從富邦悍將換成樂天桃猿，理髮服務也從新莊搬到桃園，樂天一軍超過一半的人是他的新客戶，連今年重新扛起牛棚要角的王躍霖，都對這位新隊友的手藝稱讚不已。

桃猿洋將索沙剪髮手藝獲得隊友稱讚。（記者陳志曲攝）

樂天總教練曾豪駒表示，狂威的右手肘不適已無大礙，在二軍至少投1場才回一軍之前，索沙繼續留在一軍輪值，明天按表在台南對統一獅，他覺得索沙每天都很忙，「除了比賽、練球、調整，剩下的時間還要幫大家剪頭髮，大概十幾個被他剪過了吧？」

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球速低標 能壓制打者就好

王躍霖透露，一軍隊職員含他在內，超過一半被索沙剪過頭髮，大家都覺得他的手藝很棒，甚至剛剪髮就有好表現，「那天林承飛打二壘安打，對休息區比剪頭髮手勢，就是因為賽前剛被索沙剪過，我只請他幫我修左右兩邊，看起來挺不錯的。」

王躍霖本季出賽11場拿下1勝3中繼成功，防禦率2.13不到去年7.94的1/3，他表示，去年春訓左側腹肌受傷，投球出力難免有顧忌，今年身體健康可以正常比賽，目前最快球速雖不到145公里，先做好控球、能壓制打者就好，相信球速會慢慢回來。

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