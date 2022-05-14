巴特勒滅前東家 熱火晉東冠

七六人哈登（右）下半場得分掛蛋，恩比德（左）對其表現表示失望。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「士官長」J.巴特勒昨天攻下全場最高32分，其中下半場獨攬23分，率領熱火在東部次輪第6戰以99：90淘汰七六人，系列賽以4勝2負晉級，隊史第9度挺進東部冠軍戰。

巴特勒飆32分淘汰老東家七六人，帶領熱火前進東部冠軍戰。（美聯社）

客場連4戰逾30分

魏德之後最猛

面對客場球迷的鼓譟聲，巴特勒絲毫不受影響，包括首輪對老鷹在內，他已連4場客場至少拿到30分，成為2005年魏德之後，熱火隊史第2位達成此紀錄的球員。

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恩比德感嘆︰為何換走他

巴特勒一夫當關的神勇演出，也讓他的昔日隊友恩比德力讚：「雖然我們被淘汰，我仍為他的表現感到驕傲。」他還感慨地說：「我至今還是不知道為何七六人要交易他，我真的很想跟他一起並肩作戰。」

恩比德在受訪時毫不掩飾地懷念過去的隊友，同時也表達出對現任戰友哈登的失望之情，他說：「我們都期望他能打出在火箭時期的表現，但顯然他已不再是當年那個球員。」恩比德認為，哈登已將重心放在組織進攻，應該打得更積極。

哈登只拿11分 恩比德失望

哈登昨天在球隊面臨淘汰邊緣之戰只拿11分，且下半場僅出手2次，沒有得分進帳，讓他淪為眾矢之的，但他的火力下滑早已有跡可循，攤開數據，他本季季後賽場均18.6分，完全無法與火箭時期的成績28.4分相比，也是他近10季的新低。

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