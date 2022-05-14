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聽奧》60歲+26歲「何林配」 網球女雙2連霸

2022/05/14 05:30

何林配再度奪冠，林家文（左）感謝老將何秋美（右）辛苦付出。（教練鄭偉揚提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧），我國老少配何秋美／林家文合作無間，6：4、6：1擊敗德國勁敵施蘿德／佛萊肯絲坦，不但衛冕網球女雙金牌，林家文還將挑戰3金紀錄。

國手最後一舞

何秋美「放心交棒」

高齡60歲的何秋美，與26歲林家文合作多年，上屆2017年土耳其薩姆松聽奧首奪女雙金牌。本屆台灣最佳拍檔又於南美紅土橫掃群芳，壓軸戰只掉5局、強壓同樣未嘗敗績的日耳曼勁敵，完成二連霸。

何秋美原為女網「寶島一姊」，1994年廣島亞運獲女團銅牌，因家族遺傳性聽覺神經萎縮引退，卻在聽障網球開啟第二春，連4屆聽奧參賽戰功彪炳，而阿美姐國手生涯最後一舞，謝幕前還將與以色列艾許肯納茲爭女單銅牌，「很高興完成任務，可以放心交棒。」

其實何秋美女單4強賽前大腿受傷，為專注女雙爭金，只能無奈「放掉」，兩個0：6敗給單手反拍的老冤家施蘿德，所幸4屆元老的犧牲獲得回報，女雙順利連莊，也讓女單、混雙都晉級決賽的林家文，有機會成為我國首位「3金后」，「謝謝阿美姐抱傷出賽，臨場帶給我很大信心，這次因疫情等5年，能再拿下女雙金牌，要謝謝她辛苦付出，還有教練鄭偉揚的指導。」

台灣首位「3金后」

林家文有機會

林家文上屆包辦女子單、雙打兩面金牌。本屆女單重返壓軸，對手正是女雙決賽手下敗將之一的施蘿德。至於林家文搭配男子好手王俊偉，混雙決戰捷克伯拉西可娃／斯梅德克。我國代表團目前共拿2金5銀7銅。

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