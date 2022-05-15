中職戰「疫」升溫 排名恐洗牌

統一獅陳韻文等5名球員快篩陽性。（資料照）

〔記者倪婉君、龔乃玠／連線報導〕中職昨台南、新莊兩地賽事都因雨延賽，也都傳出最新疫情，統一獅新增以牛棚大將為主的5名快篩陽性球員，中信兄弟則是「甦醒的主砲」陳子豪在等待PCR檢測，都恐怕成為影響戰績的變數，畢竟最先爆發疫情的味全龍已成前車之鑑，復賽至今吞下2連敗。

富邦悍將昨請廠商到新莊球場進行全面清消。（記者徐正揚攝）

獅5名主力球員快篩陽

中信兄弟強打陳子豪快篩陽性，若PCR確診將缺席本週賽程，對黃衫軍打線造成影響。（資料照）

獅隊原本昨天要在主場迎戰味全龍，但因雨勢過大在中午就提前宣布延賽，也讓仍在斗六的龍隊續留基地訓練。只是沒多久獅隊就傳出疫情，除了前天快篩陽性的外野手羅暐捷確定PCR確診，還新增5名球員快篩陽性，總教練林岳平證實以投手為主，且「全部都是主力球員」。

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龍隊因爆發19人確診疫情而停賽，在11日復賽以來0勝2敗，且都是球賽後段出狀況，兩場都由後援投手陳明軒承擔敗仗。龍隊教頭葉君璋仍肯定陳明軒的表現，但也坦言十幾天沒比賽，對投手來說都是挑戰。

同樣狀況恐發生在獅隊身上，原本就傷兵成群，如今傳出包括終結者陳韻文在內都快篩陽性，也讓林岳平相當頭大，PCR結果可望今天出爐，獅隊勢必要從二軍拉人支援。獅隊目前和龍隊無勝差，因勝率略低暫居第4，但若牛棚出狀況，戰績恐難追上前段班。

陳子豪手感回溫恐染疫

至於苦追聯盟龍頭樂天桃猿的中信兄弟，雙方仍有4場勝差，卻傳出前天才拿下單場MVP的陳子豪快篩陽性，若PCR確診將缺席本週賽程，對黃衫軍打線造成影響。陳子豪前天對富邦悍將大爆氣，單場雙響砲成為本季聯盟第1人，敲4支安打狂灌3分打點，一掃打擊率一度跌破1成的窘境，火熱手感卻遇上疫情攪局。

好消息是，中信另1名外野砲手詹子賢原是呂彥青的密切接觸者，昨快篩陰性後順利解隔，今到二軍出賽，預計很快就能歸隊。

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