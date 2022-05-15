滿壘打擊率0 丘總燒腦

富邦悍將總教練丘昌榮。（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將昨在主場新莊的比賽因雨延賽，對投手調度未必是壞事，今天續戰中信兄弟可以跳過楊彬，按計畫讓洋投威迪茲在本週以投1休5再次先發，能否解決本季滿壘打擊率0的窘境，是教練團另一個燒腦難題。

因應江少慶PCR陽性確診、陳鴻文在此之前下二軍未滿10天，富邦決定讓楊彬遞補江少慶的先發輪值空缺，但中信昨表定由德保拉先發，去年對戰防禦率0.95、投28.1局飆27Ｋ，以楊彬生涯對中信防禦率破10的成績，想演出「下剋上」的難度很高。

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今換威迪茲對德保拉

今天若天公作美，中信讓德保拉延後1天先發，富邦改由威迪茲登板，兩人都是本季第1次碰上對方球隊，意外促成去年助中信奪冠的2名洋投同場競技。另一地台南的也有相同安排，樂天桃猿讓索沙本週以投1休5再次先發，統一獅讓布雷克延後1天登板。

富邦本季滿壘11打數0安打，唯一得分是4月9日對味全龍8局下，陽耀勳靠四壞擠回1分扳平，總教練丘昌榮表示，策略都有講過，打擊教練也給建議，上去以前也有提醒，但執行上沒有達到預期效果，就再努力。

富邦前次在滿壘擊出安打是去年11月16日對中信12局下，林益全1出局後抓陳柏豪第1球擊出生涯第4支再見安打，賽後興奮高喊，「我又坦下來了！」但他4月30日被降二軍，今年在一、二軍都沒有滿壘打擊機會。

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