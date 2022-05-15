悍將41天升降29次 陳真一軍首露臉

富邦暫定拉上陳真上一軍。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕開季打出最慘26戰的富邦悍將，擁有5隊最小的疫情影響，「戰情」卻讓他們同樣天天面臨陣容變動，昨再下放楊瑞承、高孝儀、陽耀勳，開季41天做出29次升降，依舊在尋找最佳陣容。

富邦暫定拉上陳真、張進德、莊韋恩，總教練丘昌榮沒有說明原因，強調就是調整。自從富邦上月25日有強震級異動，陣容就不停變動，丘總昨解釋，如果有人下去調整，不要說資深、中生代、年輕球員，在二軍有好的表現就會再調整。

請繼續往下閱讀...

丘總認為，或許這是一個很困難的關，教練有相當大責任來引導他們，「我也是希望能跟他們一起度過困難的點。」

至於升降球員標準，丘總解釋，投手就看內容，在二軍必須投出些差異性；打擊部分比較簡單，「當然還有守備位置的重疊性，像一壘手比較多人，有時就是會有這個問題。」

霸回「要待到最後」

富邦今天要拉上一軍的陳真是本季第1次升格，丘總昨還詢問，「要待幾天？」他霸氣回應，「要待到最後。」丘總認為，這種態度滿好的，透過自己講出來的話傳達正能量。

陳真指出，在二軍調整滿不錯的，自從陳金鋒接二軍總教練，給很多打擊策略和觀念，「他會有些懲罰，像2好球揮到太離譜的壞球，或是把命運交給主審、站著不動被三振，都會罰我們跑步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法