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重現前朝身手 「G6湯」歸位

2022/05/15 05:30

K.湯普森（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球迷熟悉的「G6湯」回來了！季後賽第6戰常有精彩演出的K.湯普森，昨三分球14投8中、強攻全隊最高30分，助勇士獵殺灰熊，率先挺進西 部決賽。

歷經2年半受傷復健，K湯季中回歸表現起伏，季後賽前10場平均僅得19.4分、三分球命中率38.2%，鋒頭甚至不如新星波爾。來到關鍵時刻，「第6戰先生」總算挺身而出，外線冷箭接連破網，重現自己和勇士王朝昔日榮光，他說，「今天的表現，讓人想到過去幾年的我們，無論是我或球隊都已經歷太多。說實話，我一整天都緊張不安，最終享受到樂趣，真的非常開心，我為這支球隊深感驕傲。」

翻開歷史，G6天王山之戰，總能激發K湯殺手特質，2016年西部決賽，他轟進11個三分球、貢獻41分，率勇士把雷霆逼進搶7；2018年西冠2勝3負落後給火箭時，他又狂飆9記三分彈、拿35分，再扮救世主。

如今被問及，為何第6戰總能大殺四方？K湯說，「說真的，我也不知道為什麼，不曉得這背後原因。」就是享受壓力下打球，賽前也沒刻意準備，「我喜歡這種時刻，一切自然而然發生。我滿懷感激，很幸運在揮別傷勢陰霾後，還能打出好成績，希望氣勢保持下去。」

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