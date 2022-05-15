PLG》三分雨止敗 國王衝上第3

新北國王陳俊男三分出手，全場攻下17分，打出生涯代表作。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕新北國王昨在主場下起「三分雨」，全隊狂飆21記三分球，其中新洋將牧倫斯初登板攻下14分、17籃板和5次阻攻，本土前鋒陳俊男替補上陣打出代表作，貢獻17分，終場以106：76大勝鋼鐵人，中止5連敗，戰績16勝11敗衝上第三。

新北國王牧倫斯（左）開賽連飆三顆三分球。（記者陳志曲攝）

雙方皆有多名球員因觸發聯盟的防疫指引缺席，都只登錄最低限度8名球員，其中國王全場只用7人輪番上陣，但球員不受影響，6人得分上雙，半場投進12個、全場21記三分球都追平聯盟紀錄，第三節一度取得42分領先，勝負提前底定。

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國王總教練萊恩表示，「過去我在NBA G-League執教就很常遇到疫情，球隊人手不足，教練團會設法減輕球員負擔，比賽完更重視恢復，最重要的是保持健康。」

陳俊男昨出賽30分鐘，投進3個三分球，各項數據皆寫下生涯新高。他表示，「本季上場時間不固定，又看到陳又瑋和朱雲豪等同期球員有出色的表現，難免會有些心急。很感謝學長和教練的鼓勵，這場破繭而出，很開心能證明自己。」

鋼鐵人僅用單洋將上陣，布朗奮力攻下17分、12助攻和12籃板，成為史上首位單季拿下3次大三元的球員，無奈隊友手感不佳，團隊三分球46投僅9中，3連勝畫下句點。

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