布雷克「落單」 猿沒在客氣

猿隊7連勝。（記者林正堃攝）

獅洋投布雷克吞下本季首敗，也中斷在台南球場跨季9連勝。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕賽前傳出重大疫情的統一獅，在昨役就嘗到敗仗苦果，先發投手布雷克的最佳拍檔林岱安確診缺陣後，他對樂天桃猿繳出5.2局挨3轟失7分的本季最差內容，不但首勝未開張，還吞下首敗。代理總教練高志綱則收下2：7輸球的一軍執教首敗，他認為昨役敗筆是第4局的得分機會未掌握。

猿隊索沙先發8局失2分，本季第2勝到手。（記者林正堃攝）

疫情困獅 拍檔林岱安確診

受疫情影響，布雷克昨中斷和林岱安連續33場的投捕搭配，改和陳重羽搭檔，結果他投出本季單場最多的118球，卻連6局沒投完就退場。「綱總」認為搭檔換人對布雷克確實有影響，「我覺得是在投捕間的搭配節奏，可以有做得更好的空間，也可能是不太習慣重羽的蹲捕，彼此還要再摸索。」

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布雷克一共被敲11支安打，也是本季4場先發新高，單場挨3轟，更是生涯單場最慘，不但中斷主場跨季11連勝，也中斷在台南球場的跨季9連勝。樂天教頭曾豪駒也認為布雷克的控球不穩定，「應該是選手對於策略的執行比較徹底，布雷克之前是我們打得比較不好的投手，這場打出三支長打，是掌握不錯的。」

猿隊朱育賢3局上炸裂，用3分砲超前比數。

（記者林正堃攝）

猿隊開路先鋒藍寅倫前4打席都敲安，包括一支陽春砲。

（記者林正堃攝）

猿隊林承飛6局上加碼陽春砲，本季累計3轟。

（記者林正堃攝）

3轟相挺 索沙優質8局MVP

包括藍寅倫、朱育賢和林承飛都開轟，朱育賢在3局上的3分砲，更將比分從1：2，扭轉成4：2，幫助樂天贏到最後。樂天先發投手索沙用103球投完8局失2分，拿下本季第2勝，獲選單場MVP。

但獅隊不是沒有機會，4局無人出局一、三壘有人狀況，最後卻一分未得，就是「綱總」認為最可惜之處，「沒有打回來，確實造成士氣上的落差，如果有得分，可能局面會不一樣。」

獅隊因應疫情從二軍拉上6名球員，結果包括江國謙、李其峰都有出賽，各繳出1局無失分，過往當家游擊手林祖傑則在8局出現接球失誤，對晚場比賽的視覺須再適應。

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