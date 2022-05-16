詹子賢今歸隊 宋晟睿任務未歇

宋晟睿（資料照）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將主場新莊球場因場地積水，昨再度延賽，悍將也避開面對中信兄弟王牌洋投德保拉。兄弟全隊在新莊簡單練球後，隨即驅車南下備戰今天和味全龍隊在澄清湖的補賽，不過主砲陳子豪因確診，短期將難回到打線。

遞補陳子豪 待命龍象補賽

兄弟近期隊內傳出疫情，13日單場雙響砲的陳子豪，隔日賽前快篩陽性，昨傍晚PCR結果出爐，球團宣告他確診。原先在呂彥青確診時被匡列的外野手詹子賢，預計今天賽前歸隊。兄弟總教練林威助透露，詹子賢匡列時遞補的宋晟睿，也是陳子豪的遞補人選。

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兄弟大魔神德保拉連續兩天排定先發都因雨延賽，助總表示今天補賽仍將按照輪值班表安排鄭凱文登板，德保拉也不會休太久，可能在本週對統一獅系列戰時出賽。

兄弟洋投德保拉（右）連兩天先發都因雨延賽。（記者陳志曲攝）

悍將陳鴻文預計本週歸隊先發。（記者陳志曲攝）

悍將目前6連敗，本月7日因輪值安排，將陳鴻文先下放二軍，本週將歸隊先發。總教練丘昌榮說：「原定昨登板的威迪茲預計順延至這週首戰先發，陳鴻文的場次還要再討論。」至於確診的江少慶，解隔後安排在二軍先出賽1場，一軍歸隊日可能是本月底或下月初。

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