大谷百轟效率 超越一朗、酷斯拉

〔記者吳清正／綜合報導〕天使大谷翔平對運動家雙重賽共擊出3支安打，9：1獲勝的晚場轟出2分砲，達成大聯盟生涯百轟里程碑，成為繼貝比魯斯，大聯盟史上第2個百轟並投出250次三振的選手。

大谷翔平成為大聯盟最速百轟的日本球員。（今日美國）

444場達標 大聯盟最速日將

大谷在晚場第5局把92.8英里（約149.3公里）的伸卡球轟出中外野全壘打牆，本季第7轟，是繼 「酷斯拉」松井秀喜（175）和鈴木一朗（117），第3個達成大聯盟百轟的日本球員，大谷以出賽444場達標則創下日本球員最快紀錄。

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「100是個大數字，我感到自豪。」大谷表示：「不過，現在還是球季的初期，所以我必須專注當下，我只想要保持下去，在我生涯一開始，經歷過很多受傷和手術，但是我強力復出，我計劃打更多全壘打，並變得更好。」

「這是他的日常，」天使總教練梅登表示：「再也不會讓我感到驚訝了，我不想說這是預期之中，但的確是，這就是現在的他，你將會聽到更多的里程碑。」

在天使3：4輸球的午場，大谷4打數2安打，打下1分打點，先發6.2局失1分的運動家隊投手布雷克本表示：「我會說這就像面對電玩創造出來的球員，這傢伙真是不可思議，我試著讓他追打壞球，他也追打壞球了，卻還是擊出安打，只能說這傢伙不可思議，他可以打出高打擊率和長打，會盜壘，還能夠投到100英里，對上他很有趣。」

大聯盟百轟日籍３球員

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