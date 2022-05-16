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簡浩夢幻三分雨 拉尾盤逆轉勇士

2022/05/16 05:30

夢想家簡浩昨三分球18投9中，包含末節砍進5顆，命中數為生涯新高，率隊演出大逆轉，擊敗勇士。 （記者方賓照攝）

扮第4節先生

單節5顆三分球

〔記者粘藐云／台北報導〕台新夢想家昨作客富邦勇士，即便一路都被對手壓著打，但在決勝節上演逆轉秀，在簡浩單節5顆三分球、獨攬15分帶領下，終場以104：100驚奇逆轉勇士，終止2連敗。

夢想家近期飽受傷病困擾，忻沃克、陳振傑分別因膝傷和右手指傷勢高掛免戰牌，加上有3名球員進入防疫健康管理程序，昨僅登錄10名球員。

前3節夢想家幾乎被勇士壓著打，最多落後達15分，但決勝節簡浩單節狂飆5顆三分球，率隊吹起反攻號角，加上林俊吉在終場前43秒放進超前分，新秀王振原也展現強心臟，兩罰俱中，助隊守住勝利。

三分球18投、9中

雙創本土球員紀錄

夢想家簡浩昨三分球18投9中，全場斬獲31分，三分球命中數為生涯新高，得分則是他轉戰PLG後最高紀錄，另外他也創下聯盟本土球員單場三分球出手次數和命中數兩項紀錄。全場18次三分球出手，簡浩賽後笑說：「有點累。」他表示，下半場球隊靠著防守逆轉，這一戰自己手感還不錯，教練設計一些戰術讓他出手，才有這樣的演出。

夢想家已晉級季後賽，但現階段尚無法確定排名，昨日賽後夢想家以17勝11負，站上第2的位置。總教練朱利爾斯表示，由於排名還未出爐也無法預測對手，但他認為，以球隊現有戰力，無論對上誰，他都有信心，「我們還是一步一步慢慢來。」

勇士辛特力繳出全隊最高28分、6籃板，張宗憲12分、7助攻，老將林志傑則有10分進帳。對於最後關頭讓簡浩大開殺戒，導致球隊翻船，代理總教練吳永仁說：「算是我的錯，我們的防守佈置有點問題，因為捨不得把第4節表現很好的石博恩換下來，而忘記讓更有經驗的蔡文誠打多一點，要謹記教訓，希望下次能用不同防守策略來應對。」

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