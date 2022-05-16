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王振原強心臟2罰 感動教頭

2022/05/16 05:30

夢想家王振原本季多數時候待在板凳區，昨難得打滿決勝節，並在最後關頭兩罰俱中，成為勝利功臣之一。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新夢想家昨和富邦勇士鏖戰到第4節最後一刻才分出勝負，而這季總是在板凳深處、出賽時間不多的王振原卻打滿整節，最後關頭兩罰俱中，助隊收下勝利。

本季場均上場僅3分50秒

23歲的王振原高中時期為HBL乙組球隊彰化高中的成員，大學加入政大雄鷹，雖然上場時間不多，但曾被政大總教練陳子威稱讚是「最認真的球員」。

來自彰化的王振原在去年選秀會第3輪被家鄉球隊夢想家選中，一圓自己的職籃夢。不過，新人球季王振原上場時間不多，場均僅上場3分50秒，昨天他攻下5分、1助攻，生涯得分總算開張。

人手不夠 板凳趁機表現

對於最後關頭的罰球，王振原表示，練球時已經模擬過無數次，「當下我並不會緊張。」而他也感謝教練對他的信任，「很開心教練不會因為我是板凳球員就忽略我，也很高興有把握機會。」

為何在關鍵時刻讓王振原打滿？總教練朱利爾斯坦言，人手不夠是一個問題，但他認為，王振原平常訓練非常努力，總是最早到球場，認真的態度，讓他很放心在決勝節把這名球員擺上場。

朱利爾斯提到，他的球員生涯其實與王振原雷同，總被擺在板凳上，出賽時間也不多，「看到他今天的表現，我覺得很感動。」

對於教練的肯定，王振原說：「很開心我的努力被看見，我也希望我的例子能鼓勵到更多人，不要害怕去追逐夢想。」

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