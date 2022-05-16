國王油箱見底 獅子軍加班逆轉

法獅延長賽投進3顆三分球，全場飆37分，是攻城獅贏球關鍵。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕PLG職籃聯盟新竹攻城獅昨在客場上演戲劇性的逆轉秀，克服末節雙位數落後，靠著朱雲豪在正規賽剩8.1秒的關鍵投籃，扳平戰局，延長賽洋將法獅挺身而出，投進3個三分球，率隊122：113擊敗新北國王，收下3連勝，穩住龍頭寶座。

攻城獅朱雲豪（左2）在正規賽剩8.1秒的關鍵進球，扳平戰局，助隊進入延長賽最終擊敗國王。（記者羅沛德攝）

國王多名球員觸發聯盟防疫指引，連兩天都只登錄8人，延長賽明顯氣力放盡，團隊只攻下5分，成為吞敗主因。總教練萊恩無奈地表示，「我們人手不足，最後油箱可能真的沒油（體力不濟），但我仍肯定球員拚勁，和不放棄精神。」

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法獅接管延長賽

全場飆37分

攻城獅洋將辛巴上場出賽46分鐘，轟下32分、27籃板，致勝功臣法獅則攻下37分、17籃板。主帥林冠綸說：「原本打算讓辛巴在延長賽最後2分鐘再上場鞏固籃板，但法獅手感奇佳，加上隱形功臣吳岱豪扮演苦工，才沒換上辛巴，但也證明我們全員皆兵，這場勝利是全隊一起努力的結果。」

法獅則回應，「比賽前段手感不好，但教練、隊友不斷給我很多信心，我只是在對的時間點把球投進而已。」

狀元郎朱雲豪此役貢獻14分，讀秒階段展現強大的抗壓力，他表示，「教練團讓辛巴當誘餌、吸引包夾，我則跑進禁區等待機會，田浩的傳球很到位，我才能投進追平分。」

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