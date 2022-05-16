羅馬網賽衛冕 史薇泰格5連冠

球后史薇泰格衛冕羅馬網賽，近期拿下5連冠，連勝紀錄推進到為28場。（法新社）

超狂28連勝 超越小威

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，當今球后史薇泰格贏球氣勢無法擋，2個6：2輕取突尼西亞一姊賈珀，完成衛冕及近來5連冠，也把連勝紀錄改寫為28場。

前年法網封后的史薇泰格，已是本季狀態最好女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特，到義大利首都，接連橫掃5座金盃，並超越2014至15年美國天后小威廉絲27連勝障礙，獨居職業女網2000年以來第4長紀錄。20歲波蘭「天才少女」手感發燙，決賽兩盤分挾3：0、4：0開局，強勢斬斷馬德里新科冠軍賈珀的11連勝，賽後她跪地喜極而泣，興奮之情溢於言表，還透露要用甜點慶功：「我想吃很多提拉米蘇。」這位年輕法網頭號種子的氣勢如日中天，已躍居巴黎羅蘭加洛斯奪冠大熱門。

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喬帥單打1000勝 挺進決賽

塞爾維亞世界球王喬科維奇也強勢回歸，6：4、6：3擊退挪威第5種子魯德，用生涯第1千場單打勝利挺進壓軸，對手為希臘第4種子西西帕斯，喬帥尋求賽史第6冠，以及破紀錄的第38座名人賽金盃。 將滿35歲的喬帥，榮膺公開年代第5位千勝男，過去見證費爸、蠻牛完成里程碑的他，如今有感而發，「我真的非常幸運，在巡迴賽取得這麼多勝利，希望繼續前進，爭取更多佳績。」

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