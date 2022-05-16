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搶七生死戰 布克卯上東契奇

2022/05/16 05:30

太陽布克（右）預告全力搶勝，獨行俠東契奇（左）則要率隊踢館。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東、西部季後賽，今都上演搶7生死戰，公鹿衛冕軍出征塞爾提克主場，力拚東部決賽門票；西部龍頭太陽則準備發揮地主優勢，力抗來勢洶洶的獨行俠，決定西冠席次誰屬。

公鹿錯失前役關門機會，不但遭綠衫軍一哥塔圖姆力挽狂瀾，甚至主場外頭還驚傳多起槍擊風波，導致G7觀戰派對被迫取消。由於傷兵米德爾頓仍趕不及復出，近況甚佳的「字母哥」亞德托昆波責無旁貸，波士頓客場得火力全開，才能率領公鹿擺脫塞軍糾纏，持續朝二連霸邁進。

太陽擁主場優勢

布克G7初體驗超嗨

至於戰績全聯盟第一的太陽，季後賽擁有全主場優勢，次輪對獨行俠就靠家中3戰全勝，而且場均淨贏19分，對此生涯首度體驗G7的「奪命書生」布克直言，心情既期待又興奮，「這會很有趣，我認為在自家球迷面前出賽非常享受，加油聲浪激勵下，帶給我們許多能量。」37歲「控衛之神」保羅，也分享過來人經驗，「這不代表你會贏，但你絕對更想在主場打球而非客場。」

儘管各界看好鳳凰城地主優勢，但獨行俠後衛汀維迪認為，這不代表一切，最棒的球員將會決定勝負，並直指明星後衛隊友「歐洲金童」東契奇，就是踢館關鍵。年僅23歲的東契奇，生涯第三度參與季後賽，表現持續提升，這系列賽繳出場均32.2 分、9.8籃板、7.5 助攻，形成太陽防守難題。

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