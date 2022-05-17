9局虐心劇場 味全龍復賽第1勝

味全龍以1分之差驚險擊敗中信兄弟，賽後在首位確診健康回歸的球員張政禹（25號）帶領下，全隊擊掌慶祝久違的勝利。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕賽前看到下雨時，味全龍總教練葉君璋就說：「別鬧了，我們要止敗耶。」結果比賽順利開打後，龍隊打完8局以8：2領先，雖然9局讓中信兄弟攻下5分大局，仍以8：7險勝，中止3連敗，更是復賽後的第1勝。

4/27快篩陽補賽 戲劇性止敗

龍隊爆發19名球員確診後，自5月1日停賽至11日才復賽，也從二軍升上10多名球員支援，昨才有首名確診球員張政禹回歸出賽。昨天比賽正是4月27日龍隊出現快篩陽性球員停賽的補賽，葉總賽前就信心滿滿，期待子弟兵能夠打出好球，賽後終於艱辛迎來勝利，他表示：「全隊表現非常好，尤其在野手方面，都表現很棒，當然投手還是有點落差，關鍵在於對自己的信心不足。」葉總以9局登板的游宗儒為例，認為他有很好的球質，就是稍嫌沒有自信。

請繼續往下閱讀...

龍隊一共敲出12支安打，包括4棒吉力吉撈．鞏冠敲出的超前2分砲，此後一路領先，只是9局出現劇場，讓眾龍將都嚇出一身冷汗。吉力吉撈就說：「滿緊張的，也提醒我們越到後面，還是要謹慎一點。」但對這場得來不易的勝利，他也說：「疫情回來，總算拿到勝利，不簡單啊！」

味全龍投手趙璟榮後援2局無失分，生涯首勝入袋。（記者李惠洲攝）

伍鐸最終仍關門成功。（記者李惠洲攝）

尾局失血5分 險遭兄弟翻盤

9局上游宗儒只投0.1局就守不住兄弟攻勢退場，伍鐸上場後也難止血，還發生一壘手龍德力接球失誤的失分慘劇，隨後伍鐸也出現補位時的接球失誤，所幸最後他用投手前滾地球抓下最後出局數。葉總對於9局失誤，直言這個球場的土較鬆，確實不好接，「不是要幫球員講話，但這裡的土很鬆，球會亂跳，當然龍德力的守備也要再加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法