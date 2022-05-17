傷病兩頭燒 獅有好消息

羅薩（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職上半季戰況，近期各隊戰局深受「傷兵」與「疫情」兩大因素影響，考驗板凳深度底蘊，急拉前線的二軍球員能否及時補上一軍即戰力，將攸關戰績。

非常時期 考驗各隊板凳深度

中職5隊目前都有隊職員因染疫脫離戰線，樂天桃猿隊僅二軍出現疫情，撐過陳冠宇和曾仁和等主力投手缺陣的傷兵潮，目前打下一波7連勝，戰績遙遙領先。猿隊上週3位二軍球員快篩陽性，球團暫時自主性凍結一二軍升降。

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猿隊也有隱憂，兩位先發洋投狂威、霸林爵都因受傷降二軍，狂威手肘不適，洋將名額讓給索沙，13日霸林爵出戰味全龍時左腳踝扭傷，預計休養2週左右。

統一獅隊開季前就傷兵累累，上週又傳出包括守護神陳韻文等5位主戰牛棚投手在內的7人染疫，連總教練林岳平都自主居隔，戰力重傷。前天敗給龍頭樂天之後，獅隊目前位居第4，勝差6.5場。獅隊好消息是，領隊蘇泰安透露告假回國的洋砲羅薩昨晚返台，經過「7+7」隔離之後，月底有機會歸隊。

首先爆發隊內染疫潮的味全龍隊，上月27日開始出現隊職員確診，一度更因超過14位一軍球員居隔無法出賽，延賽一週才復賽，戰力吃緊，上週兩戰盡墨，排名暫居第3。中信兄弟確診的呂彥青和陳子豪也都是投打主力。至於，戰績墊底的富邦悍將王牌江少慶確診後最快月底才復出，更是雪上加霜。

中職上半季各隊主力缺陣概況

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