42歲普侯斯登板 自娛娛人

普侯斯生涯初登板連挨2轟。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅雀老將普侯斯生涯全壘打又多2發，但不是用球棒打的而是當投手被轟的，他昨於球隊大幅領先時上場投球，成為大聯盟生涯初登板第2老的球員，即便投1局挨3安含2轟丟4分，仍為終於圓夢興奮不已。

紅雀打完8局以15：2遙遙領先，總教練馬摩爾決定派野手登板消化局數，擔任指定打擊已敲2安的普侯斯主動請纓，並獲得對手巨人同意，一出場就讓主場球迷驚聲尖叫，初登板42歲又119天是現代棒球自1901年以來第2老，只比1929年白襪布萊克本小106天。

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普侯斯幾乎只投滑球與曲球，最快球速不到70英哩，雖於2出局後連挨2轟失4分都是責失，仍用27球投完9局上，「對我來說，這是夢想成真，但被打全壘打一點都不好玩，他們讓我付出代價，就像我22年來對很多投手做的一樣。」

普侯斯成為大聯盟繼貝比魯斯後，生涯至少擊出600轟且曾上場投球的第2人，累計出賽2988場才第1次上場投球也超越康塞普西昂的2441場，他卻笑說：「我很確定，貝比魯斯生涯初登板的第1局，沒有像我一樣丟4分。」

韋恩萊特投6局失2分，與莫里納搭檔時紅雀贏得203勝，是史上讓球隊拿最多勝的投捕搭檔，賽後他在社群媒體發文鼓勵普侯斯「別擔心，我生涯第1場也被打全壘打」莫里納則笑說：「如果我站上投手丘，表現會比普侯斯好，他得學會把球壓下來。」

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