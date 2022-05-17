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東契奇放大絕 獨行俠闖西決

2022/05/17 05:30

東契奇與獨行俠前球星諾威斯基（左），賽後相見歡。 （今日美國）

暌違11年晉決賽

獨行俠東契奇（右）在搶七大戰拿下35分、10籃板，率隊自2011年後再度闖進西部決賽。 （美聯社）

後天迎戰勇士

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部準決賽太陽和獨行俠的第7戰昨登場，雖在太陽主場舉行，鳳凰城大軍卻打得荒腔走板，全場最多落後達46分，而獨行俠一哥東契奇繳出全場最高35分，加上汀維迪挹注30分，兩人率隊以123：90痛宰太陽，獨行俠自2011年後再度闖進西部決賽，將迎戰勇士。

太陽這季例行賽以64勝18負，位居聯盟第1，創下隊史最佳紀錄，無論是賭盤或NBA專家，皆看好他們有機會問鼎冠軍。不過，在這個系列賽，太陽取得2：0領先後，客場卻丟掉3場，被獨行俠逼出第7戰。

狂勝太陽33分

東契奇飆35分

太陽昨上半場團隊命中率僅24.4%，出現7次失誤，半場打完已落後多達30分。反倒是在這系列賽不被看好的獨行俠，第3節持續擴大領先，最終以33分差贏球，也創下自1948年至今，搶七大戰中客隊取勝的最大分差。

獨行俠昨團隊命中率達56.8%，三分球命中率也有48.7%，23歲的東契奇在生涯第2次搶七大戰拿下35分、10籃板，為NBA史上第2年輕，僅次於塞爾提克海索恩；東契奇和昨繳出30分的汀維迪，成為自2002年湖人「OK組合」歐尼爾和布萊恩後，首對在搶七大戰攻下至少30分的組合。

搶七大戰大勝勁敵，生涯首度闖進西部冠軍戰，東契奇賽後難掩笑意，他說：「這是場不可思議的團隊勝利，真的很高興，我想我們值得這一勝。」獨行俠在系列賽最後兩戰共贏了太陽60分，昨獨行俠總教練基德笑說：「很多人覺得G7會是比數懸殊的一戰，他們說對了，但他們沒猜到我們會是勝利的一方。」

獨行俠晉級後將碰上勇士，這是兩隊自2006-07球季以來，再度於季後賽交手，本季獨行俠碰上勇士戰績為3勝1負。

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