保羅當機 太陽還搞內訌

保羅在G7生死戰，只拿10分、4助攻，成為太陽輸球的原因之一。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽昨在西部準決賽G7慘敗給獨行俠，讓不少球迷看傻眼，陣中37歲的「控衛之神」保羅狀態低迷，昨只拿下10分、4助攻，他坦言，對於這結果非常失望，但他不打算退休，揚言「明年再來」，期盼早日一圓冠軍夢。

保羅闖蕩NBA長達17個球季，始終沒能嘗到冠軍的滋味。這兩季太陽打出驚奇，上季殺進總冠軍戰，卻不敵公鹿，這季在例行賽拿下隊史最佳的64勝，外界看好他們能更上一層樓。

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保羅說：「大家上季也這麼說，可能2008年的時候就說過了，每次大家都說是最好的機會，但我們下季還會回來，我不會在明天就退休。」賽後保羅被捕捉到一跛一跛地離開球場，他未多談傷勢，但強調自己是球隊的控球後衛，必須承擔輸球的責任。

保羅在前一輪表現神勇，未料在5月6日過完37歲生日，狀態一路下滑。他在西部準決賽最後5戰有29助攻，但失誤多達18次，外加20次犯規，5戰只投進18球，表現有失水準。

艾頓被冰板凳 和教頭口角

搶七大戰慘敗收場，太陽隊內還發生衝突，當家中鋒艾頓在關鍵時刻被冰在板凳，僅上場17分鐘，拿下5分、4籃板，他和總教練威廉斯還發生口角。賽後艾頓缺席記者會，威廉斯也未多談，僅表示這是球隊內部問題。

23歲的艾頓為2018年選秀狀元，他上季打出身價後，曾向球團要求以5年1.72億美元（約51.2億台幣）續約但被拒絕，一度傳出他可能離隊，如今球隊提前打包，艾頓與球隊的矛盾再次浮上檯面。

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