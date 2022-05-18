球二代發光》曹大帥「封」功偉業 開啟旅日路

曹竣崵（右）與曹祐齊（左）。（曹竣崵提供）

〔記者吳清正／台北報導〕46歲的曹竣崵目前除擔任台北城市科技大學棒球隊總教練，也活躍於媒體擔任講評，今天有19歲子曹祐齊承其衣缽中職生涯初登板，也喚起老球迷對「曹大帥」曹竣崵當年「封」功偉業的回憶。

曹竣崵VS. 曹祐齊比一比

曾創連3場完封勝紀錄

曹竣崵曾創下中職空前的連3場完封勝紀錄。（資料照）

曹竣崵曾創下中職空前的連3場完封勝紀錄，因而獲得「曹三封」的外號，其中還包括1場無安打比賽，優異的表現也開啟旅日之路。

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首位初登板先發勝新人

曹竣崵於1998年底以「特考（逆指名）」方式加盟統一獅，並且以新人的身分擔任1999年球隊開幕戰先發，對兄弟象投8局拿下勝投，失2分都不是責失，成為中職史上第1個初登板贏得先發勝的新人。

曹竣崵接著在4月29日對三商虎投出生涯第1場完封勝，5月7日再完封興農牛，5月13日更是大殺四方，對味全龍完封9局，沒有被擊出安打，飆出12次三振，投出中職史上第5場、本土投手第2場無安打比賽，可惜對黃煚隆投出唯一的四壞球，和完全比數擦身而過。

中日5000萬日圓簽約

曹竣崵的新人球季戰績11勝5敗，防禦率2.48，6場完投和4場完封都是聯盟最多，獲選新人王和年度MVP，也獲得日職中日隊青睞，以簽約金5000萬日圓、年薪300萬日圓網羅曹竣崵，並給予象徵日職王牌投手的18號球衣。

可惜曹竣崵受到肩傷影響，效力中日隊3年只在一軍出賽2場、先發1場，2003年重返統一，並逐漸轉任後援。2008、09年球員生涯最後兩年也穿過兄弟象的黃衫，累計中職27勝30敗32救援成功，防禦率3.07。

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