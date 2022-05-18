晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

球二代發光》中職父子檔 味全3星最多產

2022/05/18 05:30

曹竣崵（左）與曹祐齊（右）。（曹竣崵提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中職邁入33年，父子檔越來越多，王光輝和王威晨在打擊成就上被歌頌多年，是少數都得過個人打擊獎項的父子檔，更難得的是，生涯都穿黃衫打拚。隨著今天曹祐齊在其父曹竣崵現場見證下一軍生涯初登板，中職父子檔「+1」，事實上，味全龍盛產「球二代」，曹祐齊是陣中第3個來自職棒家庭的球員，前兩人是陳冠偉和劉家愷。

劉家愷（資料照）

陳冠偉、劉家愷都有星爸

陳冠偉（資料照）

陳冠偉的父親陳威成和劉家愷的父親劉榮華，都是1993年俊國熊加盟中職時的創隊元老，陳威成以外野手出賽359場，1997年季後退休，轉任興農牛打擊教練，2001年季末接任總教練，2003年率隊贏得下半季冠軍，總冠軍賽以2勝4敗不敵兄弟象。

2004年季末，陳威成被興農解職，接任總教練的就是劉榮華，不但贏得下半季冠軍，總冠軍賽打滿7場擊敗統一獅，奪得隊史第1個總冠軍，2005年再贏得下半季冠軍，總冠軍賽4連勝橫掃誠泰，達成隊史唯一的2連霸。

「球二代」多少會被外界放大檢視，也常成為無形壓力，然而職棒競爭看實力，也才能走得久，父子同心都有共同目標:「青出於藍更勝於藍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。