球二代發光》中職父子檔 味全3星最多產

曹竣崵（左）與曹祐齊（右）。（曹竣崵提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中職邁入33年，父子檔越來越多，王光輝和王威晨在打擊成就上被歌頌多年，是少數都得過個人打擊獎項的父子檔，更難得的是，生涯都穿黃衫打拚。隨著今天曹祐齊在其父曹竣崵現場見證下一軍生涯初登板，中職父子檔「+1」，事實上，味全龍盛產「球二代」，曹祐齊是陣中第3個來自職棒家庭的球員，前兩人是陳冠偉和劉家愷。

劉家愷（資料照）

陳冠偉、劉家愷都有星爸

陳冠偉（資料照）

陳冠偉的父親陳威成和劉家愷的父親劉榮華，都是1993年俊國熊加盟中職時的創隊元老，陳威成以外野手出賽359場，1997年季後退休，轉任興農牛打擊教練，2001年季末接任總教練，2003年率隊贏得下半季冠軍，總冠軍賽以2勝4敗不敵兄弟象。

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2004年季末，陳威成被興農解職，接任總教練的就是劉榮華，不但贏得下半季冠軍，總冠軍賽打滿7場擊敗統一獅，奪得隊史第1個總冠軍，2005年再贏得下半季冠軍，總冠軍賽4連勝橫掃誠泰，達成隊史唯一的2連霸。

「球二代」多少會被外界放大檢視，也常成為無形壓力，然而職棒競爭看實力，也才能走得久，父子同心都有共同目標:「青出於藍更勝於藍」。

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