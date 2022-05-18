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秀「真」功夫 悍將9上灌5分逆轉

2022/05/18 05:30

悍將昨演出大復活，9上灌進5分，逆轉勝味全龍中止6連敗。先發投手威迪茲（前排左2）8局失3分好投，2分責失。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕陳真日前才喊話，上一軍就不想再下去。昨本季初登場就大秀真功夫，第2局先擊出兩分砲，第9局再敲勝利打點安打，獲選單場MVP，率富邦悍將以7：3逆轉勝味全龍中止6連敗，戰績5勝22敗持續墊底。

張進德9上敲出二壘安，追平比數。（記者李惠洲攝）

陳真2分砲 還敲勝利打點

陳真昨敲3分打點、包含1支2分砲，成為悍將奪勝最大功臣。（記者李惠洲攝）

陳真開季逾1個月才上一軍，昨扛7棒、守左外野，第2局從鋼龍手中轟出兩分砲，富邦總教練丘昌榮在休息室鼓掌叫好。丘總說，從陳真眼神、跑壘動作，看得出來準備很久，站在場上很珍惜，感覺很不一樣，「這種選手愈多對球隊愈正面。」

前8局結束富邦仍以2：3落後，第9局一輪猛攻灌進5分，其中陳真在平手時打穿二游防線形成安打，打下勝利打點。

中止6連敗 本季對味全首勝

丘總認為，該局對方一壘手劉基鴻失誤，張進德左外野高飛球落地形成安打，都帶點運氣成分，棒球就是這樣子，「關鍵還是選手有把握機會，陳真適時安打，後面感覺打開了，期待年輕選手繼續努力。」

久違上一軍就開轟，陳真表示，像「鋒哥」講的，球來就打，沒有太多想法，第9局很有自信，覺得一定要打回來，一直想贏球的信念很強烈。

昨富邦先發打線包括陳真、申皓瑋、董子恩、孔念恩都是年輕球員，僅蔣智賢、王勝偉年過30。陳真說，隊長林哲瑄等老將不在一軍，不能一直靠他們，年輕人一定要站出來，代替他們打出好球，「要一直感染隊友這樣的氣氛，用吶喊、話語激勵大家。」

威迪茲先發8局被敲5安，責失2分拿下勝投，本季富邦對味全4連敗後終於拿下對戰首勝，目前對4隊都有勝績。

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