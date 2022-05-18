打線9安灌7分 陳威志搶救記功

悍將陳威志昨升一軍打教，首戰就贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將換打擊教練立即打出勝利行情，陳威志昨升一軍打擊教練首戰對味全龍，團隊敲出9支安打灌進7分，比本季團隊場均得分2.2分高出不少。

昨升一軍打教 首戰就贏

昨前8局富邦僅在第3局攻佔得點圈，攻勢貧乏，第9局趁對方守備失誤、瑕疵，一輪猛攻打下5分逆轉勝，全場得點圈有人7打數敲3安，打下4分打點，一掃先前「得點圈打擊荒」。

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陳威志表示，球員太想表現，好球帶放太大，揮擊過多壞球，導致揮空率過高，「尤其是主力打者太想贏球，給自己很大壓力，才會愈打愈差，希望能幫助他們減少揮空率，從確實擊球做起。」

陳威志職棒教練履歷表橫跨興農牛、義大犀牛和富邦時期，他在2019年季中到2021年曾任富邦一軍打擊教練，對此職務不算陌生，他說，「被球團看重很高興，代表自己不是可有可無的角色。」

霸帝士低迷 丘總喊話振作

富邦洋砲霸帝士已連18打數未敲安，打擊率僅1成74，昨第9局代打被故意四壞保送，隨即換代跑退場，近期球團積極補強洋將，總教練丘昌榮也不斷喊話，希望他好好振作。

霸帝士表示，球隊找新洋將他沒有太大壓力，台、美球風大不同，台灣投手變化球投得很多，自己還在學習調整。

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