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代理總仔+小獅 斬猿7連勝

2022/05/18 05:30

獅隊替補上陣的李丞齡，8下敲2分打點致勝安。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅無畏懼開季傷兵潮、疫情風暴，替補上陣的李丞齡昨在8局下敲出致勝的2分打點安打，助隊以3：1斬斷樂天桃猿7連勝，代理確診總教練林岳平執掌兵符的高志綱，也奪下執教生涯第1場勝利。

高志綱執教

第1場勝利

獅隊在7局下平手僵局差點出現致命過失，無人出局攻佔一、三壘，潘傑楷敲一壘滾地球，三壘跑者林子豪卻在壘間猶豫不決，樂天封殺二壘後隨即傳向本壘觸殺他，形成相當罕見的「3-6-2」雙殺。

綱總指出，如果後面結果不好，那次跑壘失誤可能變成關鍵錯誤，「但大家沒有因此灰心、喪志，努力把局面控制住，沒有被那局結果影響到。」

獅隊8局下2出局攻勢再起，林靖凱和邱智呈連續安打，7局上替補守備的李丞齡，在2好0壞的球數絕對落後下，從王躍霖手中敲出2分打點的超前安打，但他也因滑壘滑過頭被觸殺出局。

李丞齡敲致勝安

被嫌「滑壘太醜」

「滑壘太醜了，隔天要特別滑壘訓練。」綱總先調侃開場，隨後又說李丞齡從開季有一些攻擊策略和跑壘錯誤，但吸收能力是年輕選手中比較積極的，學習態度透露他想保持競爭力，希望繼續保持下去。

李丞齡表示，在5局就有提早準備，讓自己在關鍵時刻預備，「上場打擊就把球打紮實。」上一軍期間，總教練常叮嚀他，胡金龍、陳傑憲和陳鏞基等學長都會告訴他該怎麼做，跟上球隊腳步去作戰。

獅隊至少有7名傷兵，被隔離的球員又有9人，還是靠年輕小獅打出漂亮一仗，勝率超過5成，綱總談到執教首勝笑說，「主要還是選手，雖然感覺上沒有很順，他們還是堅持到最後，令人感動。」

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