羅昂8局失1分 大讚菜捕「有擋頭」

獅隊洋投羅昂燃燒115球奪勝，完成生涯最長的8局先發，助隊擊敗桃猿，也拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅主戰捕手林岱安和牛棚被疫情侵襲，先發投手羅昂首度搭配菜鳥柯育民，一試成主顧，燃燒115球完成生涯最長的8局先發，僅掉1分，狂掃4連勝，羅昂盛讚柯育民的領導，「希望以後能搭配下去。」

羅昂昨被敲11支安打，但也飆出8次三振，化解不少危機，代理總教練高志綱認為，關鍵時刻能讓對手無法輕易掌握，「他是很有企圖心的選手，希望鬥志帶動休息室每位球員。」

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樂天桃猿先發黃子鵬昨也繳出先發7局掉1分好投，雙方糾纏至8局下才突破僵局，羅昂說，對方投手也投得很好，戰況緊張到像在咬指甲，「很多強勁球都找手套，隊友守備都有挺我。」

點名搭檔柯育民「在一起」

羅昂特別點名首度搭檔的柯育民，直言兩人是在互相幫忙，「我還在摸索聯盟，育民也比較年輕，搭配起來就像互補。」他提到，柯育民擋球功力好，帶給他很大的自信，好的臂力也抓到不少跑者。

「我在場上的企圖心，就像是『燃燒的野獸』。」羅昂指出，這種特質是投球生涯不可或缺的，也曾令他陷入麻煩，「但若能傳達這份鬥志給球隊，我會很開心。」

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