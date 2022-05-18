主力、主帥確診 綱總：想拚，就是戰力

獅隊代總教練高志綱，奪下執教生涯第1場勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅遇上疫情風暴，林岳平成為首位確診總教練，且新增陳鏞基等2球員快篩陽性，總計9名球員正在居家隔離。主帥、主力都缺陣，代理總教練高志綱表示，「有心想拚，在球隊都會是戰力。」

陳鏞基也篩陽 計9員居隔

獅隊生理傷兵和疫情傷兵皆是聯盟最慘，昨又多了陳鏞基、施冠宇快篩陽性，雪上加霜；另外林岳平和牛棚教練羅錦龍都確診，由首席教練高志綱接下代理總教練，由於餅總要居隔7天，至少帶到下週賽程。

請繼續往下閱讀...

餅總去年12月才動完心臟手術，領隊蘇泰安早在首波確診爆發時，建議他先自主管理。餅總前天晚上身體不適，自行快篩發現陽性，昨PCR確診。蘇泰安跟他通完電話後指出，餅總只有輕微不舒服。

高志綱也說，跟餅總通完電話後放心不少，「原本我也滿擔心的，但聽他聲音跟對話是滿OK的，就不會太擔心。」他也勉勵全隊，不管年輕或資深的，只要還在，就是這支球隊需要的戰力，剩下的教練團來承擔。

獅隊9名確診球員中，王鏡銘今滿7天居隔，目前身體無大礙，第8天快篩陰就能戴口罩重返球場。獅隊主場4連戰也加強防疫規格，賽前、賽後媒體訪談都採「視訊」方式，暫時禁止踏進休息室跟教練和球員接觸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法