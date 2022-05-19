泰國羽球公開賽》強者紛落馬 小戴挺住逆轉勝

戴資穎昨逆轉丹麥女將雅各布森，挺進女單16強。（Badminton Photo 提供）

今對哈塔萬 爭8強門票

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎昨在泰國羽球公開賽女單首輪，以18：21、21：9、21：5逆轉丹麥女將雅各布森，今天將與印尼小將哈塔萬爭奪8強門票，這也是兩人首度遭遇，世界排名48的哈塔萬昨鏖戰3局後力克世界排名53的馬來西亞選手吉蘇娜。

上週優霸盃及本週泰國公開賽在同一場地進行，但由於贊助廠商不同，因此地板也有更換。在優霸盃出賽3場的戴資穎，昨須重新適應場地及風向，結果首局失誤過多。不過，暖機完畢的小戴，後兩局不僅有效減少失誤，決勝局5平後更一鼓作氣連拿16分，上演逆轉秀。

請繼續往下閱讀...

王子維晉級 周天成出局

男單方面，王子維以21：12、13：21、21：19力退世界排名46的大馬小將黃智勇，晉級16強。世界排名第4的周天成，則以20：22、21：14、15：21栽在曾高居世界第3的印尼好手蘇吉亞托拍下。

昨天也爆出不少冷門，世界排名第3的南韓女將安洗瑩，3局敗給世界排名22的丹麥女將克里絲多福森；前世界球王日本桃田賢斗則以8：21、11：21不敵中國趙俊鵬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法