苦等大魔王退場 林靖凱敲首支再見安

統一獅林靖凱敲出生涯首支再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕過去遇上德保拉先發，統一獅就贏不了，昨天再遇大魔王，撐到他退場後逆襲，林靖凱生涯首支再見安棒打終結者李振昌，率隊以3：2險勝中信兄弟。統一隊內疫情大爆發後，奇蹟奪下2連勝，並列聯盟第3。

統一獅林靖凱（前）敲出再見安，隊友瘋狂灑水慶祝。（記者陳志曲攝）

前次獅隊在例行賽德保拉先發時贏球，已要追溯至2020年4月19日，隨後18場德保拉先發，獅隊狂吞14敗4和，一籌莫展。兄弟大魔王昨依舊威猛，先發8局飆8次三振，僅掉2分。

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兄弟德保拉8局飆8K

「這是德保拉本季對我們投最好的一場。」代理總教練高志綱指出，無論直球、變化球品質都很好，「打者有被玩弄的感覺，選手還是能在比賽找到突破點。」

獅隊氣勢由衰轉盛，「梅花2」陳傑憲扮演突破點，6局下適時安打先追回1分，8局下再串聯攻勢，獅隊攻佔滿壘，靠郭阜林滾地球送回追平分，德保拉投完8局用球數高達122球，黯然在平手僵局退場。

最後1局變成林靖凱的主場個人秀，原本擔任先發二壘的他，由於林祖傑被代打，8局上轉守游擊，9局上大秀守到二壘的「跨區美技」刺殺兄弟快腿陳文杰；9局下相中李振昌外角變化球，一棒敲出生涯首支再見安打，進帳首座單場MVP。

綱總先開玩笑說，林祖傑要小心一點，「靖凱好像不想把游擊讓出來。」林靖凱則說，比賽中場休息才跟綱總討論打擊策略，9局上去打就只想打到球，「自己狀況比較低迷，打出這支安打，對之後表現會更有幫助。」

獅隊火球男古林睿煬昨上午身體不適，臨時換成江辰晏先發，他以7局掉1分責失的優質先發咬住德保拉；菜鳥捕手柯育民連2場先發蹲捕獲得讚賞。

綱總指出，江辰晏表現非常好，球速沒那麼穩定，但在關鍵時刻都投得出好球，很感謝他臨危受命，「我也要誇獎他跟育民的搭配，只讓對手敲5支安打。」

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