曹祐齊初登板 大帥緊張摀胸

曹祐齊家人傅姿伶（右起）、曹竣崵、曹祐寧昨到澄清湖球場力挺。 （記者羅志朋攝）

3局失3分無關勝敗

味全龍投手曹祐齊中職生涯初登板。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕為了見證大兒子曹祐齊生涯初登板，曹竣崵昨與老婆傅姿伶、小兒子曹祐寧，提早兩小時就到澄清湖球場坐定位全力應援，曹祐齊對富邦悍將先發3局被敲6安，失3分無關勝敗，曹竣崵摀著胸口直呼，「看得我好緊張喔！」

曹竣崵︰缺乏決勝球

卸下父親角色化身球評，曹竣崵表示，這場曹祐齊好的地方在於，勇於攻擊好球帶，好球數常取得領先，但拿到兩好球卻無法有效解決打者，缺乏決勝球，他指著正在投球的郭俊麟，「你看，俊麟不但能取得好球數領先，還能順利解決打者，這是祐齊未來課題。」郭俊麟昨先發6.1局只被敲1安，飆8K、另有4次四死球，失2分無關勝敗。

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曹竣崵笑說，以球評身分，他給曹祐齊初登板表現打65分，若以父親角色則給80分，「去年此時他還是高中生，能站在上面投球已不容易，但控球要再加油啦，全場他最菜，控不好等著被人家玩。」

曹竣崵球員時期拿手球路是滑球，他親自傳授武器球給大兒子，曹竣崵指出，曹祐齊滑球沒投好，倒是卡特球投得不錯，最快球速大概143公里，不知是否因初登板緊張導致綁手綁腳，不過相信投完此役必然收穫滿滿。

昨2局上曹祐齊砸中王勝偉形成觸身球，王勝偉成為中職史上唯一一位曾對決曹竣崵、曹祐齊父子檔的球員。

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