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明星賽二游 平鎮校友擬霸榜

2022/05/19 05:30

平鎮高中校友林靖凱。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕明星賽暌違2年將再度舉辦，新世代二游組合林靖凱和江坤宇浮上檯面，明星隊總教練林威助昨笑說，應該會被餅總（國家隊總教練林岳平）選走，「兩人守備是大家有目共睹的。」

平鎮高中校友江坤宇。（記者陳志曲攝）

林靖凱、江坤宇擁金手套

林靖凱和江坤宇是平鎮高中同屆校友兼好友，兩人各在二游締造金手套2連霸。江坤宇指出，如果明星賽站二游，應是暌違4年的搭配，「不會陌生到哪去，因為平常會聯絡，默契仍在。」

前陣子林靖凱轉戰游擊，守得有模有樣，絲毫沒有臂力問題，江坤宇認為，林靖凱球速可到145公里以上，「只是他沒有特別去練游擊，距離不好抓。」如果林靖凱要搶游擊防區，江坤宇笑說，「還是我去二壘？沒有把握守好。」

林承飛、林立不遑多讓

今年聯盟另一組頂尖二游組合可能是樂天桃猿林承飛和林立，兩人也是平鎮出身。當江坤宇和林靖凱進平鎮就讀，林承飛正好畢業，「學長高中畢業就被選上，還有上場，我們都在大廳的電視看學長打球。」

江坤宇就讀平鎮時期也會聽學長談林承飛在校表現，「那時有把他當榜樣和目標，希望自己高中畢業被選到。」如今江坤宇已是國家隊熱門游擊人選之一，也期待未來能入選經典賽國家隊陣容，跟旅外的張育成、林子偉學習。

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